Мосгорсуд отложил рассмотрение дела полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова

Как сказал агентству ТАСС адвокат корреспондента интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин, это связано с болезнью судьи. Дело будет рассматриваться в открытом режиме, за исключением трех томов с грифом «секретно». Голунова задержали летом прошлого года и обвинили в причастности к наркоторговле. Сам он обвинения отвергал и говорил, что дело может быть связано с его журналистской деятельностью. Спустя несколько дней расследование было прекращено. Позже пятерых полицейских, которые участвовали в задержании журналиста, обвинили в том, что они подбросили ему наркотики.

