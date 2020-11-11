Bloomberg: США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, участвующих в «Северном потоке-2»

Соединенные штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». О таких планах законодателей Палаты представителей Конгресса рассказали источники агентства Bloomberg. Ограничения, по их сведениям, будут внесены в поправки к оборонному бюджету на 2021 год. Санкции не затронут Германию. Ранее введённые санкции против российского проекта сохранятся. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию. Вашингтон выступает против него, так как считает, что газопровод усилит зависимость Европы от Москвы. Между тем, достроить осталось чуть более ста километров.