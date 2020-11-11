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23:06, 11 ноября 2020

Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Соотвествующий меморандум подписали министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар. Центр займется сбором, обобщением и проверкой информации о том, как стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня. Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана. Само соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не предусматривает введения на территорию региона турецких солдат, подчеркнул в эфире телеканала РБК сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Полад Бюльбюль оглы заверил, что мирным гражданам Армении не нужно будет покидать Нагорный Карабах, но они должны будут соблюдать законы Азербайджана.



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