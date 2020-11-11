В Кронштадте, как пишет интернет-издание «Фонтанка», госпитализированы несколько учеников одной из школ

Точное числе пострадавших пока неизвестно, родители утверждают, что в 3-м и 6-м классах отсутствовало больше половины детей. По словам взрослых, школьники жаловались на высокую температуру и рвоту. В прокуратуре Санкт-Петербурга говорят о возможной кишечной инфекции. Несколько классов переведены на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что в школе проходит проверка.