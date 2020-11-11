Чистый отток капитала из России с начала года, по данным ЦБ, вырос более чем в полтора раза в годовом выражении

Чистый отток капитала из России с начала года, по данным Центробанка, вырос более чем в полтора раза в годовом выражении. Общая сумма превысила 44 млрд долларов. В прошлом году за период с января по октябрь вывели из страны почти 26,5 млрд долларов, напомнили в Банке России. Ранее эксперты объясняли отток средств санкциями Запада, ослаблением рубля и урезанием инвестиционных программ крупнейшими компаниями.