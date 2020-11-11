Показатель распространения коронавируса превышен в 35 российских регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что тревожные данные поступают в том числе по Москве, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Тыве. Кроме того, по ее словам, в некоторых регионах непросто обстоят дела с местами для заразившихся коронавирусом. Наиболее критическая ситуация в 17 регионах. Так, почти все выделенные для заболевших койки заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и ЕАО. Голикова рассказала, что почтив трети случаев болезнь протекает бессимптомно.
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