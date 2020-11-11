Иммунитет к коронавирусу, по данным мэрии, выработался уже у 2,5-3 млн. жителей Москвы

Глава города Сергей Собянин напомнил в интервью «Первому каналу», что еще весной городская администрация проводила массовое тестирование на антитела. Оно давало от 20 до 25% тех, у кого обнаруживали антитела. Новые данные, по словам, Собянина, рассчитывались с учетом тех, кто болел летом и осенью. Мэр подтвердил, что из-за ситуации с коронавирусом столичное правительство приняло решение отменить новогодние и рождественские елки и другие мероприятия.