В Ереване лидеры оппозиции не смогли собрать кворум, чтобы провести внеочередное заседание парламента

Они добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подписавшего заявление по непризнанному Нагорному Карабаху.

Для начала внеочередного заседания, которое должно было быть посвящено отстранению Никола Пашиняна от должности, не хватило трех человек — депутаты от правящей фракции не пришли, кворум не набрали. Но оппозиция не намерена сдаваться. Через 1,5 часа ее лидеры соберет пресс-конференцию, чтобы объявить о своих дальнейших действиях. Ранее они потребовали, чтобы премьер сам до полуночи сложил полномочия. Представитель одной из оппозиционных партий Ишхан Сагателян на митинге у здания парламента заявил, что до завтрашнего вечера этот вопрос будет решен. Он призвал демонстрантов разойтись, чтобы исключить провокации. В центр Еревана сегодня вышли тысячи человек, недовольных тем, что Пашинян подписал заявление об окончании боев в Нагорном Карабахе. Полиция пыталась противостоять протестующим, сообщалось о стычках, более 130 человек задержали, в том числе нескольких лидеров оппозиции. Возбуждено дело по статье о массовых беспорядках.

Согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня Азербайджану переходят ряд районов в непризнанном Нагорном Карабахе, находившихся под контролем Армении с начала 1990-х годов.