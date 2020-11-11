Студенты в Москве и Санкт-Петербурге переходят на дистанционное обучение до февраля

В министерстве образования и науки выпустили приказ, который касается подчиненных ведомству учебных заведений. Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с местными управлениями Роспотребнадзора. В министерстве добавили, что приняли такое решение на основании большого количества обращений и в целях снижения рисков распространения коронавируса. Исключение, как добавили там, сделано только для медицинских вузов.

Дистанционное обучение в российском варианте негативно скажется на качестве образования. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Олег Смолин объяснил, что настоящее дистанционное обучение требует гораздо более долгой и тщательной подготовки со стороны преподавателя.