Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки

Ранее они были записаны под псевдонимами ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. Однако теперь интернет-издание «Открытые медиа» получило выписки на семь объектов недвижимости, где в качестве собственников указаны Игорь и Артём Чайка. Впервые фамилии родственников бышего главы Генпрокуратуры исчезли из Росреестра вскоре после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о семье Чайки и бизнесе его детей. Юрий Чайка покинул пост генпрокурора в начале года. После этого он перестал быть особо охраняемой персоной, поэтому, по словам источника «Открытых медиа», Росреестр рассекретил сведения о недвижимости его семьи.