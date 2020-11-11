Глава Центризбиркома выразила недоумение в связи с награждением председателя избиркома Петербурга Виктора Миненко

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила недоумение в связи с награждением председателя избиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. Глава города Александр Беглов вручил ему орден Почета с формулировкой «за заслуги перед государством». ПО словам Памфиловой, ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных, но Миненко в их числе не было. Ранее в сентябре ЦИК выразила ему недоверие. Тогда же комиссия предлагала членам горизбиркома Петербурга сложить полномочия.