Оппозиции в Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке премьера

Совет законодательного органа не смог собраться в необходимом количестве, чтобы обсудить, следует ли вносить такой пункт в повестку. На заседание не явились несколько депутатов от правящей партии. Тем временем организаторы митинга с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий. Ранее они потребовали от него до конца дня уйти добровольно. Отставки премьера требуют из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое руководство Армении подписало с Азербайджаном и Россией.