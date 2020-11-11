Супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка зарегистрировала на свое имя строительную компанию

Как пишет издание РБК, фирма «Н-Айс», согласно документам, также будет заниматься деятельностью спортивных объектов и клубов, а еще транспортной обработкой грузов. Сама Навка подтвердила, что это ее компания. Она пояснила, что фирма потребовалась ей для ведения коммерческой деятельности, прокатом шоу. Компания будет специализироваться на фигурном катании. Навка является основателем и генеральным продюсером компании Navka Show, которая уже организовала ряд представлений на льду. Кроме того супруга Дмитрия Пескова является совладельцем компании «Галит» — крымского производителя соли.
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