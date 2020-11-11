Жители Тверской области просят перенести высокоскоростную магистраль «Москва — Санкт-Петербург» в другое место

Представители четырех десятков населенных пунктов Калининского района обратились к президенту Владимиру Путину и правительству региона. Они опасаются, что их дома снесут при строительстве новой железнодорожной магистрали, пишет интернет-издание 7х7. А те, чьи дома сохранят, лишатся удобных подъездов к своим участкам, спецтехнике и автомобилям скорой помощи будет сложнее добираться до их населенных пунктов. А сама магистраль пройдет по уникальной природной и исторической территории. Строительство новой магистрали планируют начать в следующем году,