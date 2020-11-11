Литва направила ноту Белоруссии из-за остановки атомной электростанции

Вильнюс ждет от Минска официальной информации по поводу инцидента, его причин и влияния на процесс запуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности. Белорусская атомная электростанция была торжественно запущена в эксплуатацию 7 ноября. Через два дня министерство энергетики республики объявило о замене электротехнического измерительного оборудования на первом энергоблоке. При этом ведомство отрицало проблемы с выработкой электроэнергии на станции. Однако о том, что она остановила работу на следующий день сказал агентству «Интерфакс» представитель информационного центра АЭС.

