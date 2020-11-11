Учреждениям культуры Москвы рекомендуется ввести систему электронной регистрации посетителей

В приказе департамента культуры столицы говорится, что такая процедура потребуется в том числе если вдруг кто-то из посетителей окажется инфицированным коронавирусом. Все остальные, кто мог с ним контактировать, получат уведомления. Также театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября до 15 января включительно.