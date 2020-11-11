Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение

Это касается учебных заведений, которые подчинены Министерству высшего образования и науки. Помимо этого, вузам в других регионах рекомендовано обсудить вопрос о дистанционном обучении с местными управлениями Роспотребнадзора. Такой формат обучения сохранится до начала второго семестра.