Телеканал НТВ завершил перевод своего контента в режим стереозвучания

Большинство программ, фильмов и сериалов, за исключением архивных и новостных, будут выходить со стереозвуком. Для этого такие передачи пометят специальной плашкой. Программы и сериалы со стереозвуком, как добавили представители канала, будут доступны как для зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания.

