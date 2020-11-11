Польская полиция применила гладкоствольное оружие против участника марша в Варшаве по случаю Дня независимости

Акцию проводили члены националистических и ультраправых организаций. Как сообщили представители варшавской полиции, несколько их сотрудников получили ранения в результате столкновений. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Участники марша, как перелает агентство РИА Новости, подожгли квартиру, над которой висел радужный флаг ЛГБТ-сообщества.