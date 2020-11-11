Вузы Москвы и Санкт-Петербурга, которые подчинены Министерству образования и науки, переходят на удаленный формат

В приказе ведомства говорится, что такая мера будет действовать до 6 февраля. Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором. Кроме того, учебным заведениям рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.