Турецкие военные, утверждает Анкара, будут участвовать в миротворческой деятельности в Карабахе наравне с российскими

Турецкие военные, как утверждает Анкара, будут участвовать в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе наравне с российскими. По словам президента страны Реджепа Эрдогана, основной целью военнослужащих будет наблюдение за тем, чтобы стороны конфликта соблюдали договоренности, передает местное агентство «Анадолу». В свою очередь посол Азербайджана Полад Бюль-бюль-оглы сказал агентств ТАСС, что речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет. Анкара, подчеркнул дипломат, будет участвовать в т.н. «техническом контроле».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию не обсуждалась.