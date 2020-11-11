Отложено начало судебного процесса по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Подсудимого госпитализировали в тюремную больницу «Матросской Тишины», рассказал агентству ТАСС адвокат Воронцова Александр Самухов. Люблинский суд Москвы должен был провести сегодня предварительное заседание по делу Воронцова. Бывшего сотрудника внутренних органов и основателя проекта, который занимался вопросами защиты полицейских в конфликтах с начальством обвиняют в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает и считает уголовное преследование местью руководства МВД за его деятельность.