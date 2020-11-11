Лидеры армянской оппозиции призвали участников демонстрации у здания парламента разойтись по домам

Политики объявили об окончании митинга. Завтра они планируют объявить о дальнейших действиях. Сообщается также, что оппозиционным фракциям не удалось провести внеочередное заседание для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем временем в ходе акции протеста у парламента, как рассказывают очевидцы, неизвестный бросил в сторону полиции дымовую шашку. Акции протеста не стихают в Армении после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Большую часть региона будет контролировать Баку. Противники Пашиняна в этой связи требуют его отставки.