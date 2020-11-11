В Москве в этом году не будут проводиться массовые новогодние и рождественские гуляния из-за пандемии коронавируса

Об этом в интервью «Первому каналу» сказал мэр столицы Сергей Собянин. С 13 ноября в Москве вводятся новые ограничения, добавил Собянин. Среди них — перевод студентов вузов и колледжей на дистанционное обучение, закрытие детских развлекательных центров и запрет на работу в ночное время ресторанов, кафе и клубов.