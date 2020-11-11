Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России уже в январе-феврале следующего года

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что к этому месяцу в стране будут отгружать ежемесячно порядка 5-6 млн доз. К настоящему времени, добавил он, вакцину «Спутник V» получили 45-50 тыс. врачей, которые работают с инфицированным. Чтобы сделать инфекцию управляемой, отметил Гинцбург, нужно провакцинировать порядка 70% населения — это будет возможно в течение еще 10 месяцев после начала массовой вакцинации.