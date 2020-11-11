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19:34, 11 ноября 2020

В Москве новый арест по делу о госизмене: суд удовлетворил ходатайство следствия о гражданине РФ Дмитрии Федоткине

В Москве новый арест по делу о госизмене. Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о гражданине России Дмитрии Федоткине, рассказал агентству «Интерфакс» представитель инстанции. Кто такой Федоткин – пока не известно, также остается неизвестной и фабула расследования. Статья, по которой его обвиняют, предполагает передачу гражданином России иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, которые составляют государственную тайну.



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