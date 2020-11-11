«Самоизоляция» и «обнуление» признаны словами 2020 года

К таким выводам пришли эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

По итогам наблюдения за наиболее обсуждаемыми темами года, лидерами стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. В институте русского языка проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью. По результатам анализа было выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова «обнуление» — оно на втором месте, — рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Среди других лидеров специалисты Института Пушкина отметили слова «удаленка», «карантин» и «коронавирус», также показавшие большой рост популярности.

Ранее в англоязычном сообществе словом года был признан «локдаун».

Интересно, что Британский словарь английского языка Collins English Dictionary сообщил о лидерстве слова «коронавирус». Его стали употреблять в 35 тыс. раз чаще, чем годом ранее. Однако британские эксперты сочли более важными термины, так или иначе связанные с переменами в жизни людей.

Напомню, что в прошлом году по результатам экспертного голосования Словом Года в русском языке стал «протест».