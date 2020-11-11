Программы и сериалы в таком формате будут доступны как для зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания, рассказали в руководстве телеканала. В эфире такие передачи обозначат специальным знаком.
Телеканал НТВ на постоянной основе перешел на стереозвук
Программы и сериалы в таком формате будут доступны как для зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания, рассказали в руководстве телеканала. В эфире такие передачи обозначат специальным знаком.