Врио главы «Аэрофлота» назначен заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин

Он возглавил крупнейшего российского авиаперевозчика после того, как Виталий Савельев был назначен министром транспорта. Ране в прессе называли Чиханчина одним из кандидатов на пост гендиректора «Аэрофлота». В компании он уже 11 лет, пост замгендиректора занял в 2018 году.