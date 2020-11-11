Женщине несколько раз выстрелили в лицо, а затем зарубили топором в Ленинградской области

В преступлении подозревают мужа погибшей.

Подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете. Установлено, что мужчина пришел в один из торговых центров Ленобласти в салон красоты, которым владела его жена, и убил ее. Он выстрелил дважды ей в лицо из травматического пистолета, а затем ударил десять раз топором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина скончалась на месте. На место прибыл наряд ДПС, который патрулировал территорию поблизости. Задержанному 52 года. Он — уроженец Белоруссии. Издание 47news уточняет, что убитой было 36 лет. Она — гражданка Молдавии. Телеканал «360» со ссылкой на свои источники сообщил, что женщина сбежала от мужа вместе с малолетней дочерью из-за домашнего насилия, но муж преследовал ее. Следствие сообщило, что будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».