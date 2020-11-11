В эти минуты в Ереване должно начаться внеочередное заседание парламента – оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после заключения соглашения по непризнанному Нагорному Карабаху.

Лидеры оппозиционных партий Армении требуют от Никола Пашиняна сейчас же подать в отставку – если он не сделает этого до полуночи (до 11 часов вечера по Москве), это решение должен принять парламент страны. До завтрашней ночи этот вопрос будет решен, заявил представитель одной из оппозиционных партий Ишхан Сагателян на митинге, который продолжается у здания парламента. Он призвал людей пока разойтись. Сообщается, что фракции «Просвещенная Армения» удалось собрать подписи для проведения внеочередного заседания парламента. Оно должно начаться в эти минуты. На заседании будет обсуждаться правомерность действий Пашиняна при подписании заявления по Карабаху. В аппарате премьера ранее заявили, что власть не позволит, цитата, «некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов». В центре Еревана, между тем, продолжается многотысячный митинг, сопровождающийся столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Люди скандируют: «Пашинян предатель» и требуют его отставки.

Протесты в Армении вспыхнули после того, как президенты России, Азербайджана и премьер Армении заявили о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.