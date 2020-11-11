В тамбовских лесах насчитали лишь двух волков

В местном охотуправлении рассказали агентству ТАСС, что еще в прошлом году хищников было четверо, а 13 лет назад – десять. Их число уменьшается уже несколько десятков лет, не только из-за отстрела, но и из-за сокращения кормовой базы. Поскольку сейчас домашний скот держат в основном в закрытых помещениях. , а не выпасают на полях. Между тем волк считается одним из главных символов Тамбовской области.

