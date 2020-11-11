Белоусов: Пандемия коронавируса отбросила Россию на полтора года назад

Пандемия коронавируса отбросила Россию на полтора года назад, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В первую очередь, по его словам, под удар попали транспорт, треть сектора малого предпринимательства, и прежде всего те, кто связан с услугами для населения. Еще пострадала часть промышленности, которая «завязана на инвестиции», добавил Белоусов. Коронавирус обострил социальные проблемы, связанные с безработицей, отметил первый замглавы правительства. Белоусов предупреждает, что Россия – страна, для которой высокая безработица кардинально противопоказана