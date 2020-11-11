Житель Всеволожска под Санкт-Петербургом зарубил свою жену

Он пришел к ней на работу в салон красоты и на глазах у посетителей выстрелил из травматического пистолета в лицо и затем стал наносить удары топором, пишет интернет-издание «Фонтанка», По словам знакомых погибшей, несколько месяцев назад она ушла от мужа и забрала ребенка. В ответ супруг угрожал ей. Более того, погибшая до этого жаловалась на супруга в полицию. Нападавший задержан.