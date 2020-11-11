Армянская оппозиция требует от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до конца дня

У здания парламента в Ереване проходит многотысячный митинг. Как передает агентство «Интерфакс», несколько оппозиционных фракций собрали необходимое число подписей депутатов, чтобы провести внеочередное заседание по вопросу об уходе главы правительства. В свою очередь в кабинете министров республики сказали, что примут все законные меры, чтобы не допустить переворота. По мнению представителя правительства, сейчас к власти рвутся преступные элементы, которые воспользовались общественным недовольством из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.