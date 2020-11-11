Власти Венгрии хотят запретить однополым парам усыновлять детей

С соответствующим предложением выступила правящая партия «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Правозащитники считают это атакой на ЛГБТ-сообщество.

В случае принятия нормы усыновлять детей в Венгрии смогут только супружеские пары, причем в поправке к конституции будет оговорено, что мать должна быть женщиной, а отец – мужчиной. Как поясняет агентство Reuters, в стране запрещены однополые браки, но такие пары могли усыновлять детей, если документы подавал кто-то один из партнеров. Теперь же, согласно законопроекту, одиноким людям, заявляющим о желании взять ребенка на воспитание, необходимо получить специальное разрешение от министерства, занимающегося делами семьи. Как отмечает Reuters, правительство, риторика которого в отношении ЛГБТ-сообщества ужесточилась на фоне эпидемии и последовавшего кризиса, утверждает, что цель законопроекта – позаботиться о правах детей.

Премьер-министр Виктор Орбан также предложил закрепить в конституции страны положение о том, родители должны растить в детей в соответствии с христианским пониманием гендерных ролей. Законопроект внесли накануне поздним вечером – сегодня же в стране вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса, в том числе запрет на проведение акций. Правозащитники считают, что власти сделали это намеренно, чтобы противники дискриминационной нормы не смогли выразить свой протест на улицах. Они отмечают, что вместо борьбы с коронавирусом, власти борются с ЛГБТ-сообществом.

В мае власти Венгрии приняло закон, запрещающий трансгендерам менять в документах пол, указанный при рождении. Эта норма также вызвала критику и протесты.