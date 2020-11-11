Росреестр рассекретил подмосковную недвижимость сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки

Их причастность к домам неподалёку от рублёвского шоссе скрывалась около пяти лет.

Предприниматель Игорь Чайка снова указан в данных Росреестра как владелец двух загородных домов в посёлке Горки-8 и участка в шестьдесят соток в Успенском. Имя его старшего брата Артёма также появилась в документах на дом в этом же посёлке площадью почти две тысячи квадратных метров. На изменения в документах ведомства сегодня обратило внимание интернет-издание «Открытые медиа». Оно уточняет, что имена сыновей бывшего генпрокурора убрали из Единого государственного реестра недвижимости в 2015-ом году после расследования Фонда Борьбы с Коррупцией о бизнесе семьи Юрия Чайки. Долгое время, вместо бизнесменов в качестве владельцев домов и участков были указаны «физическое лицо», и «Российская федерация», а до этого там просто были шифры «ЛСДУ3» и «ЙФЯУ9».

В свою очередь неназванный источник интернет-издания в Росреестре уточнил, что имена членов семьи Чайки вернули в ЕРГН после того, как он в январе этого года покинул пост генерального прокурора и лишился статуса особо охраняемой персоны.

Официально в Росреестре эти данные еще не комментировали.