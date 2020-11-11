Зарубежные СМИ пишут про циркулирующие в России слухи о якобы болезни и скорой отставке Владимира Путина

Британская «Телеграф», которую часто характеризуют как относящуюся к «желтой прессе», пишет, что, согласно опровергаемым со стороны Кремля слухам, у Путина болезнь Паркинсона, и в январе он может уйти в отставку. Не слишком веря в достоверность подобного рода сообщений, газета, тем не менее, констатирует, что они оказывают дестабилизирующее влияние на обстановку в стране, демонстрируя, насколько России важна судьба этого одного человека. Путин, — продолжает издание, — тщательно заботится о своем здоровье и «как известно, о нем хорошо заботятся и другие (перевод сайта Иносми). – Все, кто с ним встречаются, сначала должны пройти двухнедельный карантин, а приезжающие в его загородную резиденцию под Москвой, должны еще проходить через специальный дезинфекционный тоннель».

Похоже, пишет «Телеграф», российский президент действительно утратил свой прежний энтузиазм и уверенность в своем влиянии и власти. Однако мы не знаем точно, что все это означает на самом деле и вместо этого охотно полагаемся на намеки, слухи и зачастую сомнительные интерпретации. Это странным образом напоминает кремлинологию 1970-х годов, когда аналитики изучали, в каком порядке стояли на трибуне мавзолея Ленина престарелые члены Политбюро во время парадов, пытаясь таким образом угадать их реальное место в (партийно-государственной) иерархии. По мнению тех, кто наблюдает за Россией, это означает не просто беспокойство. Это значит, что все — от коммерческих сделок до выработки политики — может зависеть от того, чьим непроверенным заявлениям или досужим домыслам вы верите. Но значимость слухов, — заключает британское издание, — подчеркивает и то, как выросла российская система в образе Путина, чьи личные приоритеты стали государственными, и в отсутствии реальной идеологии культ его личности стал основой легитимности режима".

Автор публикации в «Телеграф» завершает ее словами о том, что когда-нибудь российский президент все равно покинет свой пост, и тогда важнейшим будет то, вернется ли Россия к прерванному в 90-е процессу построения демократии или попытается сохранить «путинизм без Путина».