Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении до 15% НДФЛ по доходам свыше 5 млн рублей в год

Госдума сегодня в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении до 15% НДФЛ по доходам свыше 5 миллионов рублей в год. Это ничто иное, как переход к прогрессивной шкале налогообложения, — сказал в интервью «Эху Москвы» бывший министр экономики, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно называл введение дифференцированной системы налогообложения нецелесообразным.

Впрочем, впоследствии Владимир Путин сам же предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.