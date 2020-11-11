Тысячи протестующих собрались на митинг в Ереване, требуя расторжения соглашения о прекращении конфликта в Карабахе

Тысячи протестующих собрались сегодня на митинг в Ереване, требуя расторжения соглашения о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Протестующие у здания парламента в Ереване требуют ухода премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический обозреватель из Еревана Айк Халатян. «Протестующие шествием направились к зданию парламента Армению, где сейчас проходит протестная акция. Их требование – уход Никола Пашиняна, отказ от того соглашения, которое он подписал. Они считают, что Пашинян совершил предательство, согласившись на такие позорные условия и при этом своим руководством довел страну до такой ситуации. Беспорядков нет, однако полиция пытается арестовывать организаторов митинга», — сказал он. А.Халатян подчеркнул, что в Армении действует военное положение, в соответствии с законом, массовые акции протеста запрещены. Политический обозреватель не исключил возможность столкновений между протестующими и полицией в случае невыполнения требований оппозиции. Тысячи людей, собравшиеся у здания оперы в центре Еревана, скандируют «Никол предатель». Депутат от второй по величине фракции в парламенте «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян заявил, что четыре партии парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики присоединились к требованию отставки Никола Пашиняна. Задерживать активистов и лидеров оппозиции начали еще до начала демонстрации. Сообщается о закрытых дорогах из областей в Ереван, и переброске в столицу Армении дополнительных сил полиции. Протесты в Армении вспыхнули после того, как президенты России, Азербайджана и премьер Армении заявили о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Соглашение было подписано накануне премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Документ был подписан исключительно для того, чтобы сохранить жизни солдат, — заверил премьер Пашинян в видеозаписи, которую разместил на своей странице в Фейсбуке.

Между тем, газета «Ведомости» сегодня называет проигравшей стороной в конфликте в Нагорном Карабахе Россию. Автор анализирует последствия, которые касаются, в том числе, нашей страны.

Что касается урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, здесь Россия и Турция сейчас играют равноценные роли, — заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также Алиев сегодня сказал, что Баку победил в войне в Нагорном Карабахе и теперь проведет оценку ущерба в регионе, чтобы потребовать компенсацию.