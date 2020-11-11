Смольный вводит обязательную самоизоляцию для пожилых горожан, запрещает массовые мероприятия и ужесточает требования к театрам и кино. Эти меры будут действовать уже с субботы.

Петербуржцы старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями должны будут остаться дома с 14 ноября. Работодатели переведут их на дистанционный режим, а выходить из жилища можно будет только для того, чтобы обратиться ко врачу или при угрозе жизни и здоровью. Впрочем, пожилым горожанам разрешили дойти до ближайшего магазина и аптеки, а также вынести мусор, выгулять собаку или позаниматься спортом рядом с домом. В правилах есть исключения, в частности, для педагогов, медиков и работников критически важных производств. В эту же пятницу в Петербурге вступит в силу запрет на любые мероприятия более чем на 50 участников. В театры, кино и концертные залы посетителей будут пускать только по билетам, в которых точно указаны кресла, то есть танцполы попадают под запрет. При этом продать можно только половину мест в залах. Наконец, бюджетные клубы, кружки и секции свернут работу, кроме спортивных и образовательных программ. Добавлю, что все запреты, в том числе и те, что ввели ранее, будут действовать до 15 января следующего года.

В Смольном готовят дальнейшее ужесточение противовирусных ограничений. В частности, чиновники планируют ввести новые правила для ресторанов — обслуживание клиентов только по записи и не более четырёх человек за столом.