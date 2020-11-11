Собянин: В Москве отменяются массовые новогодние гуляния

В Москве отменяются массовые новогодние гуляния. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом власти планируют вновь обсудить меры поддержки бизнеса. Собянин добавил, что иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5—3 млн жителей Москвы.

Федеральные музеи в Москве из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают проведение временных выставок и групповых экскурсий с 13 ноября по 15-е января. Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой. На постоянных экспозициях музеи должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции. Также министерство потребовало от театров и кинозалов сократить количество продаваемых билетов на мероприятия — зрительные залы разрешено заполнять не более чем на 25%.

Всё идет к тому, что актерам придется играть в четыре раза больше, чтобы заработать в театре те же самые деньги, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.