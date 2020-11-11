Создатели российской вакцины от COVID объявили, что ее эффективность будет на уровне или выше, чем у американской

Создатели российской вакцины от коронавируса сегодня объявили, что ее эффективность будет на уровне или даже выше, чем у американского препарата. Разработчики говорят, что сделали такие выводы по итогам промежуточного анализа заключительной фазы клинических испытаний.

Спутник — первая зарегистрированная еще в августе российская вакцина — проходит сейчас финальный, самый массовый этап испытаний. В ходе него центр Гамалеи — разработчик препарата — решил досрочно отчитаться в том насколько препарат успешный. Там рассказали, что эффективность оценили по результатам обследований более 16-ти тысяч добровольцев, которые прошли полную вакцинацию. Промежуточный анализ полученный спустя почти месяц после того введения первой дозы показал: препарат Спутник эффективен на 92 процента, уверяют в исследовательском центре эпидемиологии. Расчет провели на основании 20-ти подтвержденных случаев заражения коронавирусом в группе, которой вводили плацебо и той, что получала вакцину. Кроме того создатели препарата против коронавируса утверждают что эффективность выше 90-та процентов подтвердилась и по результатам наблюдения за волонтёрами, которым вводили препарат вне клинических испытаний. Это 10 тысяч человек по всей стране. На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня сообщил, что в России запускают массовое производство вакцины Спутник. По словам чиновника, препарат уже вышел в гражданский оборот — его начали распространять по регионам. Напомню, что в нашей стране зарегистрированы две вакцины: кроме Спутника это «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Главное их отличие в том, что препарат центра Гамалеи имеет ослабленные элементы коронавируса, хотя и не способные к размножению, другая же вакцина — полностью синтетическая. Разработчики обеих вакцин уверяют, что они не имеют побочных эффектов. При этом в аннотации к Спутнику говорится, что вакцину следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, инсульте, эпилепсии, болезнях сердечно-сосудистой системы и ряде других заболеваний. Есть ряд серьёзных противопоказаний и у другого препарата. В начале месяца была подана заявка на регистрацию ещё одного вацины, она получила название «Конвиденция», её разработал научный центр Чумакова. Спутник с самого начала вызывал много вопросов у экспертов как российских, так и западных. Накануне пресс-служба минздрава Алтайского края сообщила, что сразу у трёх медиков, привитых Спутником, был выявлен коронавирус. В ведомстве предположили, что у врачей к моменту встречи с возбудителем новой инфекции не успел сформироваться иммунитет.

Несколько дней назад американская компания Пфайзер объявила, что разработанная ею совместно с немецким предприятием БайоНТек вакцина во время финальных испытаний показала эффективность 90%.

Отечественная вакцина себя уже зарекомендовала, теперь просто нужно время, чтобы увидеть результат, — считает вирусолог Александр Лукашёв.

Проблемы с отечественной вакциной все-таки возникают, во всяком случае об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Алтайского края. Накануне ведомство сообщило, что трое врачей, которым была сделана прививка от COVID-19, заразились коронавирусом. Впрочем, в Министерстве здравоохранения России сказали, что все дело в том, что у них не успели выработаться антитела. Всех, кому вводят вакцину, чиновники министерства призвали продолжать соблюдать ограничения в течение трех недель после повторной прививки.



Российская вакцина может оказаться не такой эффективной, как препарат американской компании Пфайзер. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделает все возможное, чтобы у россиян был выбор, прививаться отечественной или импортной вакциной от коронавируса, — сказал сегодня зам.директора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.