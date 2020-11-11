Гарнизонный военный суд в Воронеже арестовал солдата-срочника, который открыл огонь по сослуживцам

В результате были убиты трое военнослужащих, еще один получил ранения. Сам обвиняемый, Антон Макаров, а также его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. ЧП произошло в минувший понедельник на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Макаров, по данным следствия, ударил офицера топором, выхватил у него пистолет, открыл огонь по сослуживцам, а после скрылся. Его задержали спустя несколько часов. Согласно основной версии, у срочника произошел нервный срыв.