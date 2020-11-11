Россия собирается разместить военно-морскую базу в Судане

Соглашение предполагает появление в этой восточноафриканской стране пункта материально-технического базирования флота. Срок действия договора – 25 лет, Документ опубликован на портале правовой информации. В нем подчеркивается, что создание российской базы в регионе носит оборонительный характер и не направлено против других государств. Также Москва сможет размещать временные военные посты для охраны своего пункта вне его территории.