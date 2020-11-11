Оппозиция в парламенте Армении выносит на обсуждение вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна

Как передает агентство «Интерфакс», фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания, где будет обсуждаться этот пункт. У здания парламента проходит митинг противников Пашиняна. Акции протеста начались в Армении после того, как глава правительства подписал с Азербайджаном и Россией трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, большая часть территории непризнанной республики переходит под контроль Баку, также туда вводятся российские миротворцы.