В России завершается 20-летний период действия плоской шкалы налогообложения

Госдума приняла сегодня в окончательном, третьем, чтении закон о повышении с со следующего года ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан свыше 5 млн рублей в год. Ранее президент Владимир Путин говорил, что полученные в результате такого решения дополнительные средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Теперь закон должны одобрить в Совете Федерации и подписать глава государства.