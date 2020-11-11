В Саудовской Аравии на ежегодной церемонии с участием европейских дипломатов произошел взрыв

Несколько человек пострадали.

Церемония, посвященная 102-й годовщине окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат, проходила на немусульманском кладбище в городе Джидда Саудовской Аравии. На ней присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, включая сотрудников французской дипмиссии. Как сообщает агентство Reuters, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Четыре человека пострадали, но ранения легкие, рассказали в греческой дипмиссии. В Министерстве иностранных дел Франции назвали это «трусливым нападением». Французские дипломаты призвали своих граждан в Саудовской Аравии проявить бдительность – передвигаться по городу с осторожностью, избегать собраний. Это уже второй подобный инцидент в Джидде. В конце октября подданный Саудовской Аравии напал на охранника во французском консульстве и ранил его ножом. Это произошло после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, осудившего убийство учителя под Парижем, которое совершил исламистский радикал.

Убийство преподавателя за карикатуры на пророка Мухаммеда и реакция на него французских властей спровоцировали волну протестов среди мусульман в разных странах.