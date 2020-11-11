Российские производители запускают массовый выпуск отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V»

Как сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, препарат вышел в гражданский оборот. Ранее разработчики вакцины объявили, что по результатам третьей фазы испытаний она показала эффективность в 92%. Это даже немного выше, чем у вакцины от американской компании Pfizer, о результатах испытаний которой было объявлено на днях. Между тем у зарубежных специалистов остаются вопросы к безопасности российской вакцины. Также пока не опубликованы результаты третьей фазы испытаний «Спутника».

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделает все, чтобы россияне могли прививаться и отечественным, и зарубежным препаратом. Так сегодня сказал замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Рассчитывать на зарубежную вакцину от коронавируса россиянам не стоит. Такое мнение в интервью «Эху» высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Кроме того, по его словам, ощутимое снижение заболеваемости коронавирусом в России принесет вакцинация от 10 до 30 миллионов граждан. «Нужно смотреть насколько массовой будет вакцинация. Для того чтобы было ощутимое снижение заболеваемости, у нас должны получить иммунитет 60-70 процентов населения. Нужно будет определить тех, кто с вирусом не встречался, и привить 10-20-30 миллионов человек, вот тогда можно будет говорить об ощутимом эффекте», — сказал он. Вирусолог подчеркнул, что для прививки населения будет использована российская вакцина. «Сложности с производством вакцины будут во всем мире и масштабирование производства никогда не бывает простым. Это отдельная задача от собственно разработки вакцины. Я не вижу проблем с нашими вакцинами, которые делали бы их по каким-то параметрам хуже, чем импортные», — заключил А.Лукашев. Чтобы обезопасить россиян от коронавируса, нужно выявить и массово привить тех, кто еще не успел переболеть, — объяснил Александр Лукашев.

В Евросоюзе полагают, что при позитивном сценарии можно ожидать применения вакцин против коронавируса в конце этого, начале следующего года. Член Еврокомиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис сказала сегодня, что в ситуации, когда весь мир следит за результатами сиыптаний препаратов она постарается избегать предсказывать более точную дату их применения. Еврокомиссия одобрила подписание с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer контракта, предусматривающего первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.