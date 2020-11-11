Сильные ливни обрушились на греческий остров Крит

Оттуда приходят сообщения о том, что в результате удара стихии разрушены дороги, целые кварталы оказались под водой. В море унесло десятки машин, повреждены жилые дома. Местные жители говорят, что таких сильных паводков в регионе раньше не наблюдалось. Пожарные и спасатели едва успевают реагировать на сигналы бедствия. Власти пока не располагают сведениями о пострадавших или погибших.